الشركات السياحية: الفنادق أصبحت أكثر أمانا من البيوت

قال محمد فاروق، عضو إدارة غرفة الشركات السياحية، إن عدد الفنادق التي حصلت على موافقات بالتشغيل الجزئي 76 فندقًا على مستوى الجمهورية، والعدد الأكبر للفنادق يقع في الغردقة تليها شرم الشيخ ثم القاهرة ثم الإسكندرية وأخيرًا مطروح.

وأضاف فاروق خلال لقاء مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع شاشة "القناة الأولى المصرية" أن حركة السياحة غير منتعشة بسبب غلق الطرق بين المحافظات وساعات الحظر المبكرة، مؤكدًا على أن الوضع سيكون أفضل عند رفع نسبة الإشغال إلى 50% في الأول من يونيو، وفتح الطرق بين المحافظات.

ولفت فاروق إلى أن حصول الفندق على التصريح بالإشغال الجزئي يكون وفق إجراءات بلجنة مشتركة ما بين وزارة السياحة ووزارة الصحة، موضحًا أن اللجنة تراجع الفندق والضوابط الاحترازية التي وضعتها الدولة.

واستكمل فاروق أن اللجنة المشتركة تمنح الفندق الموافقة بشكل مباشر بعد التأكد من أن الفندق مجهز حسب الضوابط، قائلًا إن اللجنة تمنح فترة سماح لإعادة التجهيز للفنادق غير المجهزة، ثم يتم الحصول على الترخيص بعد التأكد من جاهزيتها، شارحا أن الضوابط تشمل ضوابط التباعد، ونسبة التعقيم، وتعقيم الموظفين، وتجهيز الفندق بالمعدات، والتأكد من تطهير حمامات السباحة والمناطق المفتوحة، وتجهيز المطاعم، وتوفير عيادة بشكل دائم، ومكان عزل للمرضى، مشيرًا إلى أن التجربة تسير بمعدلات جيدة.

وشدد فاروق على أن العملاء ملتزمون بالإجراءات إلى الآن، "الفندق أصبح أكثر أمانًا من البيت، ويتم قياس درجة الحرارة عند التحرك من مكان إلى مكان آخر داخله".