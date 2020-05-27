بوابات تعقيم وكمامات.. كيف تستعد الجامعات لامتحانات السنوات النهائية؟

بدأت جامعات الاستعداد لامتحانات السنوات النهائية، المقرر انعقادها مطلع يوليو المقبل، فبينها من خصص بوابات لتعقيم الطلاب في المداخل الرئيسية لكل جامعة، ومنع دخول أي طالب دون ارتداء كمامة، فضلا عن تعقيم اللجان بشكل يومي قبل وبعد خروج الطلاب منها.

من جانبها، استعدت جامعة القاهرة، للامتحانات، بحزمة من الإجراءات الصارمة للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، إذ أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وضع كواشف للحرارة على البوابات وارتداء الكمامات، وتطهير المباني عدة مرات يوميا حفاظا على صحة الأفراد بالجامعة، ومراعاة التباعد والسلامة وتناسب أعداد الطلاب مع قاعات الامتحانات.

وأضاف الخشت، لـ"الوطن"، أنّه سيتم توفير لجان طبية متخصصة من لمكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي، للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه، وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

بدورها، بدأت جامعة دمنهور وضع خطط لامتحانات السنوات النهائية، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ يقول الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، إنّه سيتم وضع بوابات تعقيم في مداخل الجامعة، وبدء الامتحانات منتصف يوليو المقبل: "بنظام يوم ويومين، يعني هنمتحن كلية تجارة ومعاه طلاب كلية تربية وآداب، وكلية آداب تمتحن معاه كلية تجارة وتربية وهكذا".

وأضاف عبيد، لـ"الوطن"، أنّه سيتم تعقيم اللجان، ومنع دخول أي طالب الجامعة دون جوانتي وكمامة، فضلا عن تحديد مواعيد بدء الامتحانات، من الساعة الثانية عشرة ظهرا، والتنسيق مع أمن المحافظة لتخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب عقب انتهاء الامتحان تجنبا للازدحام.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنّ مجلس الجامعة قرر تقليل عدد لجان الامتحانات للكليات المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب لسنوات النهائية بها، ووضع بوابات تعقيم ذاتي على مداخل ومخارج الجامعة لتعقيم الطلاب قبل الدخول وبعد الخروج.

وأكد عزيز، لـ"الوطن"، أنّه سيتم توزيع كمامات على الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات، وكذلك العاملين وأعضاء هيئة التدريس قبل بدء امتحانات المواد الدراسية، موضحا أنّ صحة الطلاب ووقايتهم أهم الأهداف التي يسعى إليها مجلس الجامعة في ظل توجهات الدولة.

وكشف الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، عن تقليل أعداد الطلاب في لجان الامتحانات إلى الثلث، ومنع دخول أي طالب دون كمامة، فضلا عن تعقيم اللجان بشكل مستمر، قبل وبعد خروج الطلاب.

وتابع غلاب، في تصريح لـ"الوطن"، أنّه جار التواصل مع عمداء كليات الجامعة، لوضع جداول الامتحانات، على أن تبدأ منتصف يوليو المقبل، والتوجيه بشرح بعض المقررات الدراسية العملية في أول أسبوعين من يوليو.