نائبة تطالب الوطنية للإعلام بتخفيض أعداد العاملين بالتلفزيون

طالبت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، بتخفيض أعداد العاملين في قطاعات التلفزيون المصري، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت عثمان، لـ"الوطن"، أنّها خاطبت حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لإعادة النظر في أعداد العاملين بالمبنى بعد إجازه عيد الفطر، في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا.

ولفتت إلى أهمية منح إجازة مفتوحة لكل من ليس له دور مؤثر في هذه المرحلة، خاصة وأنّ بعض القطاعات ليس لها عمل حقيقي، مثل قطاع الإنتاج وإدارات العلاقات العامة والمتابعة، والإدارات التابعه لرؤساء القطاعات والشؤون القانونية والإدارية.

وشددت على أنّ وباء كورونا حصد 5 وفيات من العاملين بالتلفزيون، وهناك المئات يعملون داخل التلفزيون المصري، وهم وأسرهم أصبحوا معرضين للإصابة، ما يستوجب تخفيض عدد العاملين خلال هذة الفترة للحد من الإصابة، وعمل شيفتات بين أطقم تنفيذ الهواء والنشرات الإخبارية.