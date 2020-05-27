بدء من السبت.. ارتداء الكمامة شرط لدخول جامعة كفر الشيخ 

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن أن ارتداء الكمامات شرط أساسي لدخول الحرم الجامعي، بدءا من السبت المقبل، تطبيقاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر.

وقال رئيس الجامعة، إن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والاداريين والعاملين في إداراتها المختلفة.

ووجه دسوقي، إدارة الأمن بمنع دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة الواقية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.

وأشاد رئيس الجامعة، بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته.