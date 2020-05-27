محمد عبده عن البقاء في المنزل خلال الحجر: ولادي طلعوا 10 وكنت فاكرهم 9

علق الفنان السعودي محمد عبده، على فترة الحجر الصحي التي يعيشها حاليا، في أحد اللقاءات التلفزيونية، ساخرا: "رب ضرة نافعة".

وأضاف عبدهك "أولادنا فرحوا بنا والعائلة فرحت بنا أكثر وأكثر، وما بقى بيجامة ما لبسناها ولا ثوب ما لبسناه، وأولادي طلعوا 10 كنت حاسبهم 9 كل يوم أعد فيهم".

وكان الفنان محمد عبده قال في أبريل الماضي، إنّه متأقلم تماما مع الحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كونه إنسان بطبيعته يُحب الجلوس في المنزل معظم الوقت، لكنه في الوقت ذاته يفتقد السفر من مكان لآخر: "أنا في الأصل إنسان بيتوتي ودائما أحب أجلس في البيت، الحاجة الوحيدة اللي نقصاني السفر لأني إنسان بحب السفر".