44 أتوبيسا.. 973 مواطنا عائدا من الإمارات يغادرون الحجر الصحي بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إجراءات إنهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من دولة الامارات العربية بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية تسعى دائما لتحقيق سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، مع توفير كل سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة، حيث تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورل مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة.

وتابع محافظ المنيا، إجراءات مغادرة العالقين من المدينة الجامعية، من خلال استقلال 44 أتوبيسا وفرتها المحافظه لتسهيل عملية الانتقال بجميع المحافظات، مع تحديد 17 نقطة لإنزال 973 مواطنا ضمن العائدين من الخارج بمختلف محافظات الجمهورية، موجهاً بإزالة كل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال عملية المغادرة.

أكد المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية قبل عملية المغادرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم، واجراء " تحليل سريع " مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي، وموجها الشكر لهم على التزامهم طوال مده العزل الصحي.

أشاد المحافظ، بدور الجامعة في إدارة ملف استقبال العالقين العائدين من الخارج، وتسكينهم بالمدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة ووزاره الصحه ممثله في فريق عمل مديريه الصحه بالمحافظه ووزاره التضامن الاجتماعي وخاصة خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.