44 أتوبيسا.. 973 مواطنا عائدا من الإمارات يغادرون الحجر الصحي بالمنيا
تحديد 17 نقطة لإنزال العائدين من الخارج
كتب:
اسلام فهمي
03:48 م | الأربعاء 27 مايو 2020
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إجراءات إنهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من دولة الامارات العربية بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية تسعى دائما لتحقيق سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، مع توفير كل سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة، حيث تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورل مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة.
وتابع محافظ المنيا، إجراءات مغادرة العالقين من المدينة الجامعية، من خلال استقلال 44 أتوبيسا وفرتها المحافظه لتسهيل عملية الانتقال بجميع المحافظات، مع تحديد 17 نقطة لإنزال 973 مواطنا ضمن العائدين من الخارج بمختلف محافظات الجمهورية، موجهاً بإزالة كل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال عملية المغادرة.
أكد المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية قبل عملية المغادرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم، واجراء " تحليل سريع " مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي، وموجها الشكر لهم على التزامهم طوال مده العزل الصحي.
أشاد المحافظ، بدور الجامعة في إدارة ملف استقبال العالقين العائدين من الخارج، وتسكينهم بالمدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة ووزاره الصحه ممثله في فريق عمل مديريه الصحه بالمحافظه ووزاره التضامن الاجتماعي وخاصة خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.