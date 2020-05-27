بالأسماء.. تخصيص 14 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا في المنيا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمنيا، اليوم الأربعاء، تخصيص 14 مستشفى عام ومركزي في كافة أنحاء المحافظة وبجميع المدن والمراكز التسع، لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مسؤول بالصحة إن المستشفيات التي تقرر تخصيصها تشمل "العدوة المركزي والحميات في مركز العدوة، مغاغة المركزي والحميات بمغاغة، بني مزار المركزي والصدر بمركز بني مزار، مطاي المركزي بمركز مطاي، جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط، الصدر والحميات والتأمين الصحي "المبرة" في مركز ومدينة المنيا، الفكرية المركزي في مركز أبوقرقاص، الصدر بمركز ملوي، ومستشفى الحميات بمركز ديرمواس في أقصي جنوب المحافظة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، افتتح في مطلع شهر أبريل الماضي مستشفى ملوي الجديد بشكل استثنائي وتخصيصها كمستشفى عزل، لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس، وتبلغ سعتها 134 سريرا منهم 109 داخلي و25 عناية مركزة.