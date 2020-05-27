رفع مخلفات وتنفيذ أعمال النظافة والتطهير بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تنفيذ خطة المحافظة لأعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والنظافة وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيراً إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة، وأكد على رفع درجة الاستعدادات، من خلال إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمركز وبقرية بني عامر وذلك أثناء فترة حظر تنقل المواطنين، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة بقرية الصفانية، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة بقرية البرجاية، بالإضافة لحملة نظافة كبرى بقرية تله وبهدال.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير بقرى طحا وبني سمرج والبيهو، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء بالمركز والقرى التابعة له.