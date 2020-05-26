صور.. إزالة مخالفات البناء في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المعدات ومواد البناء.

أسفرت الحملة عن إزالة "الخوازيق"، ببرج كان يجرى بناءه بالعاصمة، بجوار المستشفى العسكري، حيث تبين أن البرج مرخص قطعة أرض وميزان و 10 أدوار، لكنه يقوم ببناء مخالف وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، جرى التحفظ على "الحفار"، وماكينتي كوبوتا والخراطيم المستعملة في شفط المياه.

كما جرى إزالة بناء مخالف أمام محطة الملك بجوار مستشفى الزهراء، وتكسير الشدات الخشبية، فضلا عن إزالة مخالفة بناء لقريتي منية مسير ومحلة القصب، وتجمهر بعض الأهالي، محاولين منع الاجهزة التنفيذية من ممارسة عملها، وجرى القبض على المخالفين من قبل الشرطة.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى التحفظ على الخلاطة ومواد البناء وفك الشدة الخشبية ومصادرة الخشب والقبض على المخالف وتسليمه المركز شرطة كفر الشيخ واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بنطاق قرية كفر المنشى التابعة لقرية الحمراء بسبب بناءه بطريقة مخالفة.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وجه رؤساء المدن والقرى، بسرعة إزالة المخالفات والتعديات من المهمد واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين عقب قرارات الحكومة بتشديد العقوبات على المخالفين وتحويلهم للمحاكمات العسكرية.