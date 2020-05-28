كيف استعدت محطة قطارات بنها لمواجهة الزحام وكورونا بعد العيد

إتخذت محطة بنها للسكك الحديدية عددا من الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وخاصة مع تطبيق إجراءات التعايش عقب إنتهاء اجازة عيد الفطر المبارك وعودة حركة القطارات.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات والإستعدادات الخاصة بمحطة بنها التي تستقبل الاف المواطنين يوميا خلال حركة القطارات والسفر للمواطنين حيث تعد من المحطات الرئيسية وملتقي لخطوط السكة الحديد في إتجاهات مختلفه لخدمة مسافري الدلتا والاسكندرية ومحافظات القناة.

تتضمن الإستعدادات وضع علامات تباعدية أمام منافذ بيع التذاكر بالمحطة بناء على تعليمات هيئة سكك حديد، والإدارة العامة للمبيعات مسافات طويلة وسط الدلتا.

- وضع علامات استرشادية للتباعد بين المواطنين من جمهور المسافرين الذين يستخدمون المحطة يوميا

- إطلاق حملة لتعقيم وتطهير للمحطة والقطارات لمواجهة فيروس كورونا

- عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته

- ارتداء العاملون من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

- قيام عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها

- تعليق ملصقات فى المحطة والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس

وتضمنت إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.