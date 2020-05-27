من القوات المسلحة للجيش الأبيض.. مخططات الإخوان تستهدف جنود مصر

أكد عدد من الخبراء والنواب والأطباء، رفضهم نهج تنظيم الإخوان الإرهابي، الدائم في إثارة الفتنة والتشكيك في مؤسسات الدولة وجيوشها، بداية من القوات المسلحة، وصولاً إلى الجيش الأبيض، المرابط في مستشفيات مصر في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدين أن الوعي الشعبي هو السلاح الفعال، لمواجهة كل تلك الفتن والمؤامرات.

"علم الدين": يستخدمون أشخاصًا عديمي القيمة منهم مقاول فاشل لنسج أساطير هدفها شيطنة مؤسسات الدولة

وقال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن ميلشيات الإخوان الإلكترونية، هي آخر ما تبقى من تنظيمهم، وتسعى من وقت الآخر إلى عمليات نفسية، للتأثير على الروح المعنوية للمواطنين، وإصابتهم بنوع من اليأس والإحباط، وعدم الثقة في الحكومة والقيادة السياسية، وبث الفتن بين الشعب ومؤسسات الدولة، ووصل بهم الأمر إلى "شيطنة" بعض المؤسسات كالشرطة، ونسج بعض الأساطير الوهمية حولهم من بعض الأشخاص عديمي القيمة، كما فعلت مع المقاول الفاشل محمد علي، ومسعد أبو فجر، في سيناء، أو عندما حاولوا أن يصنعوا من الإرهابي الخائن هشام عشماوي، بطلا من أبطال المعارضة الإسلامية، مشيرًا إلى أن كل هذه عمليات نفسية، للتأثير على المواطنين، وخلق نوع من عدم الاستقرار والبلبة والفزع والرعب وإرباك التفكير العام في المجتمع، لينعكس هذا على علاقة الناس مع القيادة السياسية وعلى التعامل مع مؤسسات الدولة، وهو جزء من حربهم ضد الدولة قيادة ومؤسسات ومواطنين، وهو ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، حتى ينتبه المواطنون لذلك.

وأوضح "علم الدين" في تصريحات لـ"الوطن"، أن، التنظيم الإرهابي، وحلفائه المأجورين، يعتمدون في حربهم النفسية وفتنهم على بث الشائعات، إلا أن الإعلام المصري نجح بشكل كبير في مواجهتها، بالتعاون مع مجلس الوزراء وأجهزته، من خلال رصد الشائعات والرد عليها أولاً بأول، كما بدأت الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، في الرصد والتوثيق والرد على تلك الأكاذيب، ويبقى جزء كبير يتعلق بالمواطن، الذي يجب أن يتحلى بالوطنية والحس والوعي النقدي الانتقائي، وألا يستقبل أي معلومة أو شائعة، وأن يبحث في كل خبر ورأي يقرأه ويتحقق من مصدر وصحته قبل مشاركته مع الآخرين.

"الأطباء": نرفض متاجرة الإخوان بقضيتنا واستغلال الجزيرة.. وموضوعنا مع الصحة اختلاف وجهات نظر

وأكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة ترفض أي تدخل أو تسييس لمطالبها واستغلالها من قبل الإخوان أو غيرهم لإحداث فتنة بين الأطباء ووزارة الصحة والدولة، مضيفًا: "موضوعنا مع وزارة الصحة يندرج تحت اختلاف وجهات النظر، واستغلال قنوات الإخوان كالجزيرة أو غيرها فيديوهات الأطباء للمتاجرة بهم، أمر مرفوض".

"ربيع": صنعوا مئات الكوميكسات لضرب القيم والمبادئ التي خلقها "الاختيار" بعد أن ضرب عقيدتهم في مقتل

وقال إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يدار من خلال 7 شركات علاقات عامة أمريكية وأوربية، يمول 4 منها قطر، و3 تركيا، من مصادر مرصودة لخدمة التنظيم وتأتي أموالها من تجارة مخدرات وسلاح وهجرة غير شرعية، أو من أجهزة استخباراتية، وهي تغدق الأموال لتوظيف محترفين لإدارة العملية الإعلامية والميدانية من خبراء علم نفس واجتماع واقتصاد وسياسة، لاستغلال أي حدث وتوظيفه وتحويله إلى مادة من الجدل.

وأشار "ربيع" إلى أن مهمة هؤلاء وهدفهم الثابت إرباك المواطن، وزرع الفتن بين طوائف وفئات الشعب، خلق حالة من الشك في النظام والحكومة، وبث الإحباط واليأس، وخلال عشرات السنوات، تاجر التنظيم وزايد بكل شيء من أجل مصالحه، وهو ما حدث منذ فترة من محاولات التشكيك في القوات المسلحة والمشاريع القومية، من خلال مقاول فاشل اتخذ منه وسيطًا لنشر الافتراءات والأكاذيب، وصولاً إلى دس السم في العسل، بمحاولة تأليب وتحريض الأطباء على الدولة، في وقت تقدر فيه مؤسسات الدولة ما يبذلونه من جهد وتضحيات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتابع "ربيع": "الإخوان هم من صنعوا مئات الكوميكسات لضرب القيم والمبادئ التي خلقها وبثها مسلسل وطني كالاختيار، خصوصًا بعد أن خلق حالة من التلاحم بين الجيش والشعب، وفضح في المقابل فساد عقيدة المتطرفين وضربهم في مقتل". لافتًا إلى أن هذه الشركات الممولة التي يستخدمها الإخوان، تحصل سنويًا على نحو 18 مليار جنيه، منذ يونيو 2013، حيث تعاقدت قطر مع شركتين في هذا التوقيت، عندما شعرت بوجود تهديد للإخوان في مصر، لإدارة الحالة نفسيا وإعلاميا، ثم توالت الشركات، من قبل قطر وتركيا، ليبلغ عددها 7 شركات، والخلاصة، أن الإخوان تنظيم إرهابي وإجرامي كبير، يصبح قويًا عندما يتراخى الشعب، فيما يضعف ويتهاوى عندما يعي الشعب أهدافه ومخططاته التآمرية.

"الكدواني": التنظيم الإرهابي يدعو إلى اللا دولة.. وينتابه حالة جنون عندما يسمع كلمة "الجيش"

وقال اللواء يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن منهج الإخوان، يدعو إلى اللا دولة، ويتمنى لا تكون هناك قوات المسلحة كي تصبح مصر بلا سند وبلا قوة، وهو ما يفسر حالة الجنون التي تنتاب قياداته وأفراده عندما ترد كلمة "الجيش" أمامهم، سواء كان المقصود بها القوات المسلحة أو كل فئة تؤدي مهامها الوطنية باقتدار، كالجيش الأبيض الذي يضم الأطقم الطبية، ودائمًا ما يسعى التنظيم الإرهابي إلى التشكيك في منظومة القوات المسلحة، لأنه يعي أنها صمام الأمان للدولة والشعب، خصوصًا أن جيشنا هو القادر على مواجهة كل التحديات التي تواجه المنطقة، وليس مصر فقط.

من جانبه، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن رئيس الجمهورية وجه بضرورة التحقيق في واقعة وفاة طبيب المنيرة، الذي أصيب بفيروس كورونا، ووصلت التحقيقات إلى نتائج مبدئية وما شاب الأمر من قصور، وهو أبلغ رد على المحاولات الإخوانية لزرع الفتنة وزعزعة الثقة بين الدولة والأطباء باعتبارهم "الجيش الأبيض" الذي يقف حاليًا على أحد ثغور مصر، وهو صحتها وسلامة شعبها في ظل جائحة كورونا.

وأضاف "العماري": "الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بدعم الجيش الأبيض، كما دعم من قبل جيشنا المرابط في مواجهة الإرهاب، ودائمًا ما يوجه بمزيد من الاهتمام والرعاية للأطقم الطبية، ومع تلك الجهود لن تفلح محاولات الإخوان الرامية إلى الوقيعة ليس فقط بين الجيش الأبيض والدولة، ولكن بينهم والشعب بأكمله والدولة، حتى يحدث خلل وفشل في المنظومة الصحية، ومن ثم تضرر الصالح العام".

وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنه رغم كل الجهود التي تبذلها الدولة، وما تتحمله من تكلفة مادية ومعنوية، لم تكن لتقدر عليها لولا إدارة الأزمة بحكمة، نجد مخطط إخواني لضرب جهود الدولة، الأمر الذي يجب أن يتصدى له الجميع، مضيفة: "أي مخطط لابد من الكشف عن مصدره، ويكون هناك ردع لهذه المحاولات، فالحرب الحالية تستهدف جشينا الأبيض، لدحض معنوياته، وبث إشاعات باستقالات جماعية أو ما شابه ليس حقيقيا، وما هي إلا محاولات لإثارة الرأي العام، وتحريض الأطباء، والدولة في المقابل اتخذت إجراءات سريعة لتوفير الدعاية اللازمة للأطباء، بتخصيص 20 سريرًا للكادر الطبي في كل مستشفى عزل، علاوة عن متابعة الرئيس لمجريات التحقيق في وفاة طبيب المنيرة".

وقال النائب يسري المغازي إن عودة المقاول الهارب محمد علي للظهور مرة ثانية ومهاجمته الدولة بتحريض سافر من الإخوان، هو استعانة بورقة محروقة، خصوصًا أن المقاول والممثل الفاشل، سبق وأعلن فشله بنفسه، واعترف بأن الشعب لا يهتم به ولا يلقي بالا للخزعبلات التي يرددها. وهو الأمر الذي يؤكد إفلاس التنظيم الإرهابي، وعدم قدرته على إقناع أشخاص لهم قيمة بالعمل معهم أو الدفاع عن مشروعهم الذي سقطت عنه ورقة التوت.