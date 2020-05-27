الكهرباء: عزل المخالطين لمدير شبكات القلعة المتوفى بكورونا في منازلهم

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جرى عمل حصر شامل لجميع المخالطين لمدير شبكات منطقة القلعة، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذي توفى أمس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأاشار المتحدث، إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قررت عزل جميع المخالطين لمدير شبكات القلعة، بمنازلهم، وعمل الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين، لافتا إلى أن ضحية كورونا كان يعاني من أمراض مزمنة، ولم يتمكن من مجابهة المرض.

أوضح "حمزة" أن الوزارة، تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن هناك بعض الإدارات لا يمكن أن يتوقف العمل بها، مثل إدارة الشبكات بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي للمواطنين.