أعضاء بأطقم طبية يشيدون بمجهودات الدولة: "كل حاجة متوفره لنا"

قال الدكتور أحمد عبدالله، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمياط، إن الدولة وفرت كل المعدات الطبية، مثل الواقيات الشخصية للفريق الطبي، والواقيات الخاصة بالمترددين على المستشفيات.

وأكد الدكتور محمد الغباشي، عضو المكتب الفني بمديرية الصحة بدمياط، في تقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة كرست جهودها لعدم انتشار فيروس كورونا، وتسعى إلى محاربة الفيروس في المهد قبل انتشاره، موضحا أن وزارة الصحة، أقامت عدد من المحاضرات لتوعية المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا، والاستجابة لتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وقال الدكتور أحمد ناصف، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة الإسماعيلية، إن الوزارة لا تدخر جهدا في فحص الأطباء التي يظهر عليها أعراض فيروس كورونا: "أنا نفسي كان عليا أعراض من يومين وأتعملي اختبار، ومعندناش أي نقص في محافظة الإسماعيلية".