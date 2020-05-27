لمخالفة الحظر.. غلق وتشميع 10 محال بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الأربعاء، عن غلق وتشميع 10 محال بقرى "برما" و"ابيار" و"نواج" ومدينة كفر الزيات، لمخالفة قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ التفقدية، اليوم، بمدينة طنطا وقرى "برما" و"سبرباي" و"نواج" و"منشأة الأوقاف" التابعة لمركز طنطا، وكذلك مدينة كفر الزيات وقرية "ابيار" التابعة لها، ومدينة بسيون وعدد من قراها.

وشدد "رحمي" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع القمامة والتراكمات الترابية أولًا بأول، وتنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم الوقائي للارتقاء بمستوى النظافة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.