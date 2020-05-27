فيديو يرصد استمرار الانتهاكات التركية لحقوق الشعب الليبي

تستمر تركيا في مخططها لنقل المسلحين السوريين إلى ليبيا، فكشف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، عن إرسال تركيا المزيد من المرتزقة والأسلحة إلى حكومة السراج الموالية لها للقتال ضد الجيش الليبي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأضاف "المسماري"، خلال التقرير، أن بعض السوريين يقاتلون في ليبيا بسبب الترهيب التركي، و أن التدخل التركي خطير ويجب أن يوضع أمام العرب لوقفه، فأردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب.

وكشف المرصد السوري عن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 10,100 مقاتل بعد وصول دفعة جديدة قوامها 500 مقاتل كما أرسلت تركيا نحو 2000 عسكري تركي وأوكلت إلى قطر مهمة تجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.