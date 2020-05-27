إخواني سابق: بين إشاعات وخلق أزمات "الإرهابية" تريد إسقاط الدولة

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، الإخوان الإرهابية تسير في عدة طرق للوصول إلى غايتها ومبتغاها، وهو إسقاط الدولة المصرية، فالدولة قائمة على مؤسسات قوية وراسخة، مثل الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والصحة وغيرها.

ولفت ربيع في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الجماعة تضرب المؤسسات الأمنية منها بالعمليات الإرهابية، عبر حركات مثل حسم وغيرها، وتقوم في مسار آخر بتشويه جميع المؤسسات والإيقاع بينها وبين المواطن، بغرض فصل المواطن عن الدولة ومن ثم جذبه للجماعة وتأييدها للعودة للحكم.

وأضاف أن الجماعة الإرهابية لا تمل من لعب هذه اللعبة، وتستخدم كل السبل، ولكن حينما فطن المواطن العادي بعد تحذيرات الرئيس المتكررة من الشائعات، خرجت الجماعة بمن يدعون أنهم معارضين، أمثال المقاول الهارب ليقوم بعملية التشويه بدلا من الشائعات.

وأكد ربيع أنه حينما لم يستجيب رجل الشارع لهذا الهراء، لجأت لحيلة خلق الأزمات وافتعالها، وإشعال الأمور ومحاولة خلق حالة غضب ضد الدولة، وهذا واضح جدا في أزمة الأطباء الأخيرة، فبعد غضب عدد من الأطباء، انفجرت مواقع الإخوان وصفحاتها، بأخبار خيالية عن غضب عارم واستقالات جماعية من كل مستشفيات مصر، في محاولة للإيقاع بين الدولة والأطباء والمواطنين.