سامح عيد: الخلاف بين الدولة والأطباء شائعات إخوانية

قال سامح عيد، خبير الجماعات الدينية، إن وباء كورونا مثل للجماعة الإرهابية فرصة كبرى تحاول اقتناصها كل يوم، فالخوف أرضية خصبة لنشر الشائعات، ومن أول يوم للوباء أغرقت المواطن، بشائعات عن نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، ونفتها الدولة.

وأشار عيد في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجماعة الإرهابية انتقلت لشائعة تكتم الحكومة على الانتشار الواسع والرهيب للفيروس، وظهر أنها أمر مكذوب، ثم تحدثت عن تخلي الدولة عن المصريين العالقين بالخارج، ثم سيتم الحظر الشامل، حتى يتدافع الناس للمحلات، وتحدث أزمة اقتصادية، وحينما فشلت كل الشائعات، أخرجت لنا أحد أدواتها لنشر الشائعات، وهو المقاول الهارب.

وأضاف عيد، حينما لم تجد رسالة المقاول الساذج هذا أي استجابة، تحولت الجماعة للإيقاع بين الدولة والأطباء، فليس المهم للجماعة من سيتضرر من الشائعة، ولكن المهم أن تعيش الدولة المصرية أزمات يومية بل وساعتية، حتى تغرق في المشاكل وتنهار، وعلينا أن نعي كل ما يتم تداوله، من أخبار مكذوبة وفيديوهات قذرة، وأن ننشر الوعي بين الناس، حتى لا يقعوا فريسة كذب وقذارة الجماعة الإرهابية.