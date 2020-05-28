المستشفيات تبدأ السماح بخروج مصابي "كورونا" اختياريا بشرط "العزل المنزلي" أو بالمدن الجامعية

بدأت معظم المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس «كورونا» فى مختلف المحافظات، اعتباراً من أمس، السماح بخروج بعض الحالات الإيجابية، ضمن «بروتوكول» أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخراً، بشرط أن تخضع هذه الحالات لإجراءات العزل المنزلى، أو فى إحدى المدن الجامعية، فى الوقت الذى أعلنت فيه مديريات الصحة عن تخصيص المزيد من المستشفيات لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، فيما تم الإعلان عن سقوط مزيد من المصابين بين مقاتلى «الجيش الأبيض».

20 مصاباً من "الجيش الأبيض" فى المنوفية

ففى المنوفية، أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة إصابة 20 من الطاقم الطبى بمستشفى الباجور للعزل، حيث جاءت نتيجة التحاليل التى خضعوا لها قبل انتهاء فترة عملهم بالمستشفى «إيجابية»، وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن المصابين من أفراد الطاقم الطبى لم تظهر عليهم أى أعراض، وأضاف أن حالاتهم «مستقرة»، ويجرى التعامل معهم وفق البروتوكول المعلن من قبَل وزارة الصحة للحالات البسيطة، مشدداً على أن الأطقم الطبية تواصل أداء عملها بكل إخلاص فى مواجهة فيروس «كورونا».

وفى الإسماعيلية، كشفت مصادر بمديرية الصحة عن نقل نائب مدير مستشفى القنطرة غرب، الدكتور نادر الشرنوبى، إلى مستشفى العزل فى «أبوخليفة»، بعد التأكد من إصابته بفيروس «كورونا»، نتيجة مخالطته عدداً من المصابين، وأشارت مصادر المديرية إلى أن «الشرنوبى» قام بعزل نفسه فى منزله، بعد ثبوت إصابة 3 من الحالات التى تعامل معها خلال الفترة الأخيرة، وبعد تزايد الأعراض عليه تم إجراء تحليل له جاءت نتيجته «إيجابية»، وتم نقله إلى مستشفى العزل بواسطة سيارة إسعاف مجهزة.

تسجيل 5 إصابات جديدة بـ"ميت غمر"

كما أعلن مدير الإدارة الصحية بميت غمر، فى محافظة الدقهلية، الدكتور أحمد الطوبجى، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة فى مركز ومدينة ميت غمر إلى 36 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات بعد وفاة إحدى المصابات من قرية «كفر ميت العز»، عن عمر 37 سنة، مشيراً إلى مغادرة 12 حالة من المصابين المسجلين، بعد تمام شفائهم، بينما مازال 18 مصاباً قيد العلاج بمستشفيات ومراكز العزل.

حصر المخالطين لحالتين بـ"أبوتشت"

وفى قنا، أعلن فريق الطب الوقائى فى إدارة أبوتشت الصحية عن إيجابية تحاليل سيدة ورجل مصابين بفيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن الحالة الأولى لسيدة من قرية «كوم يعقوب»، والثانية لرجل من مدينة أبوتشت، ويجرى التنسيق لنقل الحالتين إلى مستشفيات العزل، بحسب ما تقرره وزارة الصحة، وتابع أن الفريق الطبى بدأ فى متابعة المخالطين للحالتين، دون اكتشاف أى حالات إيجابية أخرى، وتم التنبيه عليهم بضرورة الإبلاغ حال ظهور أى أعراض عليهم.

11 حالة شفاء بـ"شبابية الأقصر"

وفى الأقصر، أكد مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية، الدكتور وليد عرابى، خروج 3 حالات من المتعافين أمس، بعد تمام شفائهم من إصابتهم بفيروس «كورونا»، من بينهم أحد الأطباء بقسم الباطنة فى مستشفى الأقصر الدولى، كما يجرى العمل على علاج باقى المصابين الذين تم نقلهم إلى المدينة الشبابية بعد استقرار حالاتهم، مشيراً إلى ارتفاع عدد المتعافين الذين خرجوا من مركز العزل بالمدينة الشبابية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ارتفع إلى 11 حالة، بعد خروج 8 حالات فجر أمس.

الإعلان عن 14 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بالمنيا

وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة عن تخصيص 14 مستشفى عاماً ومركزياً فى مختلف مراكز المحافظة، لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس «كورونا»، وقال مسئول بالمديرية لـ«الوطن» إن القائمة تشمل المستشفيات المركزية فى مراكز العدوة ومغاغة وبنى مزار ومطاى وأبوقرقاص، ومستشفيات الحميات فى كل من المنيا والعدوة ومغاغة ودير مواس، ومستشفيات الصدر بمراكز المنيا وبنى مزار وملوى، بالإضافة إلى مستشفى التأمين الصحى «المبرَّة» بمدينة المنيا، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

وكانت وزارة الصحة قد قررت تخصيص مستشفى ملوى الجديد، الذى قام محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضى، بافتتاحه بشكل استثنائى مطلع شهر أبريل الماضى، لاستقبال وعزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس «كورونا»، ضمن الخطة الاستباقية التى أعلنت عنها الوزارة للتصدى للجائحة العالمية، ومنذ بداية الأزمة، استقبل مستشفى ملوى، الذى تبلغ سعته 134 سريراً، من ضمنها 25 سريراً بوحدة العناية المركزة، حالات لمصابين بفيروس «كورونا» من مختلف المحافظات.

إجراءات مشددة لحصر الوافدين ومرافقيهم بجنوب سيناء

من ناحية أخرى، بدأت محافظة جنوب سيناء تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة أى انتشار محتمل لفيروس «كورونا» بعد انتهاء إجازة «عيد الفطر» وعودة الموظفين والعاملين الوافدين من المحافظات الأخرى، حيث تقرر إلزامهم بالعزل المنزلى لمدة أسبوع قبل العودة إلى أماكن عملهم، مع احتساب تلك الفترة أيام عمل رسمية، كما تقرر تسجيل بيانات جميع الوافدين، سواء العاملون أو مرافقوهم، على الأكمنة الأمنية، لسهولة الوصول إليهم فى حالات الطوارئ، أو عند الحاجة.

كما أصدر المحافظ، اللواء خالد فودة، تعليمات مشددة إلى رؤساء المدن ووكيل وزارة الصحة بمتابعة حالات العزل المنزلى للموظفين العائدين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة، وطلب المحافظ إعداد تقرير يومى بوضع هؤلاء العاملين خلال فترة خضوعهم للعزل المنزلى وإرساله إلى مركز العمليات بديوان عام المحافظة قبل الساعة الواحدة ظهراً، وإخطار الإدارات والمديريات التى يعمل بها هؤلاء الموظفون للإشراف على متابعتهم خلال فترة العزل المنزلى.

وفى القليوبية، أكدت مصادر بمستشفى قها المركزى لعزل المصابين بفيروس «كورونا»، أن المستشفى بدأ فى تطبيق البروتوكول الجديد الذى أصدرته وزارة الصحة بشأن التعامل مع المصابين، والذى يقضى بعزل الحالات «الإيجابية المستقرة» منزلياً، أو فى مراكز الحجر الصحى بالمدن الجامعية، وذلك للحالات المتوسطة، على أن يستمر عزل الحالات الحرجة فى المستشفيات المجهزة، وهو ما يتم تطبيقه فى الوقت الراهن بالنسبة للحالات الموجودة بالمستشفى.

وبينما نفى المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن تكون إدارة المستشفى طلبت خروج حالات «إيجابية» دون استكمال العلاج، فقد أوضح أن جميع الحالات التى خرجت «مستقرة» صحياً، ولا تظهر عليها أى أعراض، وتم السماح بخروجها بناءً على رغبتها، وفقاً للبروتوكول الجديد، الذى يسمح بعزل المريض ذاتياً فى منزله، مع الالتزام بإجراءات المتابعة ومواعيد المسحات، وفى حالة عدم إتاحة العزل المنزلى، يتم تحويل الحالة إلى المدينة الجامعية، تحت الإشراف الطبى.

وأعلن الدكتور أحمد سعد خيامى، رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها، عن استقبال 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الماضية، تم احتجاز 3 حالات منها داخل وحدة العناية المركزة، مشيراً إلى أن المستشفى يستقبل حالياً الحالات متوسطة وشديدة الخطورة فقط، وفق البروتوكول، بينما يجرى تحويل باقى الحالات إلى عدد من المستشفيات الأخرى، كما أكد ارتفاع عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفى، حتى يوم أمس، إلى 236 حالة، من ضمنهم المسعف «خالد عبدالعظيم»، الذى تم شفاؤه أمس.

وفى الغضون، أطلقت مستشفيات جامعة بنها مبادرة جديدة لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» وتقديم خدمات طبية وعلاجية لهم، تحت شعار «استشارات الطب عن بُعد»، يقوم خلالها الأطباء بالرد على استفسارات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعى لحالات الإصابة والاشتباه بها، وكيفية العلاج والعزل المنزلى وطرق الوقاية، وقال رئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور مصطفى القاضى، إنه تم وضع أرقام تليفونات للأطباء للتواصل على صفحة المستشفى.

وسجلت المدينة الجامعية بقرية «مشتهر»، التابعة لمركز طوخ، خروج أول دفعة من المصريين الذين تمت إعادتهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، والبالغ عددهم 262 مصرياً، بعد قضاء فترة الحجر الصحى لمدة أسبوع كامل، بعد عودتهم إلى مصر، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وضمن خطة الدولة لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، وكان فى استقبال هذا الفوج عند وصوله المدينة الجامعية، كل من محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، ورئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد.

وفى البحر الأحمر، استقبل مطار مرسى علم الدولى 212 مصرياً من العالقين فى الخارج، على متن رحلتى طيران لشركة «أير كايرو»، إحداهما قادمة من فرانكفورت بألمانيا، وعلى متنها 76 مصرياً، والثانية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 136 راكباً، وأكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور تامر مرعى، أن جميع الركاب وطاقمى الطائرتين خضعوا لإجراءات الكشف الطبى والتحاليل الفورية، للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس «كورونا»، بناءً على توجيهات المحافظ اللواء عمرو حنفى.

وأوضح «عاطف عثمان»، مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى بمرسى علم، أنه تم نقل جميع الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق، عبر أوتوبيسات سياحية معقمة، ووضعهم تحت الحجر الصحى لمدة أسبوع، تحت إشراف طبى كامل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

كما كشف وكيل وزارة الصحة عن مغادرة 298 مصرياً من العائدين من السعودية فنادق الحجر الصحى بمرسى علم أمس، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى، وبعد التأكد من عدم وجود أى إصابات بينهم، وقال «مرعى» فى تصريحات لـ«الوطن» إنه تم سحب العينات النهائية من هؤلاء المصريين العائدين من السعودية، قبل السماح لهم بالخروج، وجاءت جميع النتائج «سلبية»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رحلة طيران لنقلهم إلى القاهرة، تمهيداً لعودتهم إلى ذويهم وأسرهم.