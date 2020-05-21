شيرين فراج تنتقد "الصحة": تمنع أطباء مستشفيات العزل من عمل مسحة كورونا

انتقدت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بعض الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة مع الأطقم الطبية المعالجة لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أنها عندما كانت في مستشفى العزل عندما كانت مصابة بكورونا كانت تستعجب من عمل هؤلاء في وسط القلق من الإصابة بالفيروس، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضافت "فراج": "الأطباء والممرضون في مستشفيات العزل صعبوا عليا، إزاي يمنعوا الأطباء من عمل مسحة طبية للاطمئنان على صحتهم رغم تعاملهم مع مرضى كورونا، إزاي يطلبوا من الأطباء عدم إجراء مسحة إلا بعد القيام بتحليل دم، دي للأسف قرارات عكسية، تحليل الدم الكامل لا يظهر الكورونا، لازم استنى لما أخمن عندي كورونا ولا لأ وبعدين أروح أعمل مسحة".

وشددت عضو مجلس النوب، على ضرورة الكشف على أكبر قدر من المواطنين وإجراء تحليل كورونا لهم بكل سهولة ويسر "لازم نتحرك بسرعة، إحنا في نفس الوقت لو اتكلمنا عن عدد الأسرة في مستشفيات مصر كلها هنلاقيها 200 ألف تقريبا، فإحنا محتاجين نظرة مختلفة في التعامل مع المرض، لازم السرعة في الكشف على المواطنين لإنقاذهم من المرض قبل ما يحدث التهاب رئوي أو مشكلة في الرئة".