"الجيش الأبيض" يوزع الهدايا واللعب على أطفال مستشفيات العزل بالغربية

حرصت الأطقم الطبية في مستشفى العزل في كفر الزيات، والعزل الصحي بالمدينة الجامعية في طنطا، على توزيع هدايا ولعب على الأطفال في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف رسم البهجة والسرور على قلوبهم، وتخفيف ألام المرض عنهم، خاصة مع بعدهم عن أسرهم وذويهم في هذه المناسبة.

وحرصت إدارة المستشفيات على توفير الألعاب والهدايا ومفاجأة الأطفال بهم، وهو ما أثلج قلوب الأطفال وأدخل السرور والبهجة في قلوبهم.

من جانبه، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الشكر للطواقم الطبية المتواجدة حاليا في مستشفيات العزل، والتي تعمل على خدمة المرضى وتحارب فيروس كورونا، رافضين التواجد مع أسرهم في تلك المناسبة، مشيرا إلى أن الجيش الأبيض يضرب أروع الأمثلة في التفاني وتقديم حب الوطن على مصلحته الشخصية.