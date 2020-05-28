أهدى المستشفى بوابة تعقيم من إنتاجه.. المجمع التكنولوجي بأسيوط في نقاط

المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط، أنشئ بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية وإرشادية تكنولوجية متقدمة، ويعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى جنوب مصر، والثاني على مستوى الصعيد بعد المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بالفيوم.

"الوطن" تبرز أهداف ورسالة المجمع التكنولوجى بأسيوط في نقاط:

المجمع تم إنشاءه بتمويل من صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء.

تتمثل رؤية المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل، في إعداد وتخريج كوادر بشرية تحقق احتياجات سوق العمل والصناعة والمجتمع، قادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

يهدف المشروع، إلى إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي متكامل قادر على إعداد فنيين على مستوى عالٍ، تتوافر فيهم المقدرة على التوافق مع المستويات المناظرة للمعايير القومية للمهارات.

المجمع يساعد على إلحاق الخريجين بسوق العمل مباشرة والتأقلم مع حاجة الصناعة.

الارتقاء بمستواهم ومواكبة التقدم التكنولوجي الصناعي المتسارع.

المجمع يساعد على الاستمرار في التعلم والتحول بين التخصصات الفرعية، بعد تلقي التدريب المناسب.

تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتكاملة والمعدات والمدربين الخاصة بالمجمع في تقديم تدريب مهني على مستوى عالٍ.

رسالة المشروع فتتمثل في تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المعترف بها دوليا، ومتوافقة مع مستويات المعايير الوطنية للمهارات (مجموعة المعارف والمهارات والكفايات اللازمة لأداء مهمة أو وظيفة أو سلسلة من المهام والواجبات).

الخدمات والشهادات

يضم المجمع ثلاث مراحل دراسية في تخصصات:

تكنولوجيا الكهرباء:

1- كهرباء صناعية.

2- تركيبات كهربية.

3- نظم الاتصالات الاليكترونية والرقمية.

تكنولوجيا الميكانيكا:

1- ميكانيكا صناعية.

2- تركيبات ميكانيكية.

3- تركيبات أعمل صحية وتسخين وتبريد وتكييف.

تكنولوجيا البيئة:

1- تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياة الشرب.

2- تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي.

تكنولوجيا المعلومات:

1- تطوير أنظمة المعلومات.

2- تطوير تطبيقات أنظمة المعلومات.

بالإضافة إلى مركز تدريب مهني متخصص.

أهدى المجمع، مستشفيات أسيوط الجامعية، بوابة التعقيم ذاتية من إنتاج وتنفيذ المجمع، دعما منه لجهود المنظومة الطبية فى جامعة أسيوط، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور عادل عبده، إن إهداء المجمع بوابة التعقيم الذاتي للجامعة، انطلاقا من الدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، ومشروعاته المختلفة، لدعم كل الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا، التي من بينها عمل تعقيم ذاتي للأشخاص، مع إمكانية تعقيم للأيدي عن بعد من خلال حساس مستقل.

وأوضح مدير المجمع، أن سعرها السوقي يبلغ عشرين ألف جنيه، وتتميز بإمكانات متقدمة، حيث أنها مكونة من وحدة خارجية ووحدة للتحكم حسب الطلب، وشاسيه قابل للفك والتركيب من الحديد المدهون والألمونيوم، والأرضية من صاج من الحديد، مغطاة لوح من الألمونيوم مانع الانزلاق، وحوض صرف من الصاج، ومزودة بمطلع لذوى الاحتياجات الخاصة.

أما الإضاءة فمن لمبات LED، لتوفير استهلاك الطاقة، ولمبة إشارة لبيان الدخول والخروج، وتبلغ سعة الخزان بها 20 لتر، ومزودة بفوهة رشاش، لإجراء التعقيم والتطهير من أعلى، ويمكن تحديد زمن التعقيم حسب الحاجة من 2.5 ثانية إلى 5 ثواني، ومزود بتعقيم لليدين من نفس مادة تعقيم الجهاز بدون لمس، كما لا يتأثر الحساس للدخول المزود فيها بالرزاز، وكذلك معقم اليدين يعمل بحساس على بعد 30 سم.