عاجل.. وصول طائرة مسقط لمطار مرسى علم وعلى متنها 153راكبا مصريا

استقبل مطار مرسى علم، منذ قليل، رحلة طيران قادمة من مسقط وعلى متنها 153 من المصريين العالقين في عمان عبر طائرة "أير كايرو"، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال الطائرة مسؤولوا مطار مرسى علم الدولي وأجهزة محافظة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وسيتم إخضاع جميع الركاب للكشف الطبي والتحاليل الفورية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا.

وقال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه سيتم نقل جميع الركاب العائدين من الخارج إلى الفنادق عبر أتوبيسات سياحية معقمة ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كانت فنادق مرسى علم استقبلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 212 من المصريين العالقين في الخارج وذلك عبر رحلتي طيران علي خطوط أير كايرو إحداهما قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 76 راكب مصري والأخرى قادمة من باريس وعلى متنها 136 راكب وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة.