عاجل.. مطار مرسى علم يستقبل 76 مصريا عائدين من ألمانيا

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، رحلة طيران قادمة من مطار فرانكفورت الألماني عبر خطوط "اير كايرو"، وعلى متنها 76 راكبًا مصريًا من العالقين بألمانيا، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي، للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكورونا، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأشار عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم في تصريح خاص لـ"الوطن"، نقل الركاب المصريين العائدين من الخارج عبر أتوبيسات سياحية معقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.