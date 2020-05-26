تركيا تسجل 948 إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 948 إصابة و28 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة، في تصريح صحفي إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الإصابات بالجائحة في عموم تركيا إلى 158762 مصابا والوفيات إلى 4397 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 1492 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 121507 مصابين في حين يرقد 739 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 338 مريضا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار قوجة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 19853 تحليلا للكشف عن الوباء ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 1.873 مليون تحليل.