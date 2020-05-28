محافظ المنيا: 1086 مصريا عائدين من الإمارات غادروا المدينة الجامعية

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، التزام أهالي المحافظة بالقواعد الطبية والإجراءات الاحترازية المعمول بها فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "القاضي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، :" الحمد الله المواطنون ملتزمون، والمحافظة فى الوضع الآمن من حيث الإصابات".

وأضاف القاضي أن هناك 1086 مصريًا قادمين من دولة الإمارات، غادروا المدن الجامعية بعد انتهاء فترة العزل الصحي، مضيفًا: "وفرنا لهم كل شيئ على مستوى عال، ووفق لتعليمات وزارة الصحة.. ولا يوجد أى مشاكل نهائيًا فى الإعاشة والإقامة والرعاية الطبية التى قدمت لهم".