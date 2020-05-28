55 غرزه في جسد صيدلي.. منعهم من الجلوس على سيارته فمزقوا جسده

55 غزرة كاملة في أنحاء متفرقة من جسده، كانت نتيجة خلاف تطوّر إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين "م. كريم" طالب في السنة الرابعة بكلية الصيدلة، و"سعيد س" و"أحمد س"، وشاب آخر، في الغردقة.

بدأت الواقعة حين شاهد طالب الصيدلة، مجموعة من الشباب والفتيات يجلسون على مقدمة سيارته، فحاول منعهم، لكن أحدهم اعتدى عليه بـ"مشرط"، ما تسبب في إصابات بالغة له في رأسه ووجهه، ومناطق متفرقة من جسده، لكن والد الضحية أنقذ نجله من موت محقق، بعد أن شوه الشباب جسد ابنه.

وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم طبيب صيدلي "في السنة الرابعة بكلية الصيدلة"، ببلاغ يفيد باعتداء 3 شباب عليه بأسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة رقم 5666.

وبفحص كاميرات المراقبة القريبة في موقع الحادث، تبيّن أنّ الصيدلي شاهد شباب وفتيات يجلسون على سيارته فحاول منعهم، لكن أحدهم اعتدى عليه بالضرب، ممسكًا في يده آلة حادة "مشرط"، ومحدثًا إصابات بالغة في الوجه والرأس ومناطق متفرقة من الجسد.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام مهران رئيس المباحث، عن أنّ وراء الواقعة 3 شباب، وتم تحديد أماكن وجودهم.

وألقت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس المباحث، القبض على 3 شباب، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وأحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبس اثنين منهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل الثالث، ونقلت المتهمين إلى مقر حبسهما بقسم شرطة أول الغردقة، تحت حراسة أمنية مشددة.