"الصحة": مستشفيات العزل مقتصرة على استقبال الحالات شديدة الخطورة

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن مسحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تتم طبقا لبروتوكولات عالمية، وليس برغبة المواطن، كما أن مصر بدأت التحضير للتصدى لفيروس كورونا، قبل انتشار الجائحة.

وأضاف "غنيمة"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن مستشفيات العزل تستقبل مرضى كورونا طبقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، فالحالات شديدة الخطورة هي التي يتم تحويلها فقط إلى مستشفيات العزل، كما أن الدولة تعمل على توفير أفضل أدوات الوقاية للأطقم الطبية بالمستشفيات.

وأشار إلى أنه يوجد فى كل مستشفى فريق من الطب النفسي، لتقديم الدعم للأطقم الطبية والمرضى، فضلا عن أن هناك فريقا من مكافحة العدوى فى جميع المستشفيات، وهناك خطط وقائية واحترازية مشددة، لحماية الأطقم الطبية وعلاجهم عند الإصابة.

وأوضح أنه يجرى توفير جميع أنواع الرعاية الصحية للأطقم الطبية حال الإصابة بفيروس كورونا، وتم عمل بروتوكول للوقاية، وجرى العمل به فى جميع مستشفيات العزل والحميات، كما أن الوزارة توفر أدوات الوقاية للأطقم الطبية بجميع المستشفيات التى تتعامل مع مرضى فيروس كورونا.