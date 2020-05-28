نائب: اللجان استخدمت وفاة طبيب المنيرة للتأثير على الروح المعنوية لزملائه

قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إنّ البعض حاول استخدام وفاة طبيب المنيرة إثر إصابته بفيروس كورونا، بهدف التأثير على الروح المعنوية للأطباء وبالتالي أدائهم، وروّجت بعض اللجان شائعات بأنّ هناك إهمال كبير تجاه الحالة الصحية للأطباء.

وأوضح بركات، في بيان له، أنّ الهدف من هذه البلبلة هو إثارة حالة من القلق والتوتر داخل القطاع الطبي في مصر، وزيادة حالات الضغط المروعة والمستمرة التي يفرضها فيروس كورونا عليهم خاصة بمستشفيات الحجر الصحي، ما يفرض على بلدان العالم أن تقدم لهم دعما نفسيا لضمان استمراريتهم في عملهم، وعدم تركيز جهودها على علاج المصابين بكورونا، وفي خضم هذا الانشغال يتم تجاهل الضغوط النفسية الكبيرة المفروضة على الأطباء.

وطالب النائب بتقديم جميع أشكال الدعم النفسي لمن يحتاجه من الأطباء وأطقم التمريض الذين يعملون في مستشفيات العزل الصحي والحميات، وجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التي تتعامل مع حالات فيروس "كورونا المستجد".