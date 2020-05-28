أستاذ أوبئة: مصر ستصل لصفر إصابات كورونا منتصف يوليو

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة، إنّ مصر ستصل إلى صفر عدد إصابات في 16 يوليو المقبل، ولكن بـ5 شروط، بينها أن يظل معدل الإصابة ثابت، موضحا أنّ كل 10 أشخاص مصابين ينقلون العدوى لـ14 إصابة حاليًا في مصر، والانخفاض يقل عندما يصل المعدل الإصابة إلى أقل من 1 بدلًا من 1.4، لافتا إلى أنّ شروط الوصول إلى صفر إصابات صعبة، ولكن سنصل إليه إذا كنا نسير بنفس التوقعات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية EXTRA NEWS، أنّ معدل الإصابة بفيروس كورونا يبلغ 1.4، وهذا الرقم يظل وبعدها بيومين يظهر رقم آخر، متابعا: "سنستكمل 21 ألف إصابة بفيروس كورونا في نهاية الشهر الحالي".

وتابع: "نحتاج إلى سياسة صحية صارمة للغاية عند فتح الاقتصاد"، مشيرًا إلى أنّ إجراءات الحجر المنزلي صعبة: "الفترة المقبلة هي أهم فترة في الحجر المنزلي المصري، إذا نجحنا في الحجر المنزلي سنعبر الأزمة، وإذا لم ننجح ستستمر معنا لعدة أشهر".