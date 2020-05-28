"الكيانات المصرية بأوروبا": بريطانيا استجابت لحملتنا بدفن جثامين كورونا دون حرقها

قال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إنَّ المصريين في بريطانيا بخير، ولا يوجد تعداد للمفقودين جراء فيروس كورونا، نظرًا لتباعد المسافات في بريطانيا، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية تشترط بأن تُدفن الجثامين المصابة بالفيروس في بريطانيا ولا يوجد نقل للجثامين خارج البلاد.

المصريون في بريطانيا بخير.. ولا يوجد تعداد للمفقودين جراء فيروس كورونا

وأضاف "رجب"، خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس من لندن ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنَّ الحكومة البريطانية كانت تحرق الجثامين المصابة بالفيروس في البداية، ولكن بعد حملة نظمها الاتحاد مع أعضاء البرلمان أقرّ مجلس النواب البريطاني قرار باستشارة أهل المتوفى أولا بدفن الجثمان دون حرقه.

كل الأطباء المصريين بما فيهم المتقاعدين التحقوا بالأطقم الطبية لمساعدة مرضى كورونا

وأوضح أنَّ كل الأطباء المصريين بما فيهم المتقاعدين التحقوا بالأطقم الطبية لمساعدة المواطنين هناك، وتمّ فقدان بعض الأطباء المصريين نتيجة وباء كورونا.

وأشار إلى أنَّ الحالة في بريطانيا في تحسن رغم القرارات المتخبطة للحكومة وسوء تصرف بعض المسؤولين، إلا أن التزام أغلب المواطنين بالإجراءات الصحية، لافتًا إلى أنَّ توجه الحكومة بشأن التعايش مع كورونا أو استمرار الإغلاق غير واضح حاليًا، "احنا شايفين إن الضغوط الاقتصادية ستحتم على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات قد تكون خاطئة أو مضرة".

مصر أرسلت 6 طائرات لإعادة العالقين

وأوضح أنَّ مصر أرسلت 6 طائرات لإعادة العالقين في بريطانيا إلى مصر، لافتًا إلى أنَّ "عدم تسجيل المصريين في بريطانيا أنفسهم في القنصلية كانت تشكل نقطة ضعف في إعادتهم لمصر، وتمّ التوصل لأكبر عدد منهم والمتبقي عدد ضعيف".

وأكمل: "قررنا تنظيم حملة في أنحاء أوروبا بالتعاون مع القنصلية لتسجيل المواطنين أنفسهم في القنصليات للتواصل معهم بسهولة"، موضحًا "مش كل المواطنين المصريين في أوروبا مستريحين ماديًا ودي صورة خاطئة الناس في مصر واخداها عنهم".