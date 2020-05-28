بدء صرف معاشات يونيو الإثنين المقبل.. وتقسيمها لـ 4 شرائح

قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع والخاص بوزارة التضامن، إنه اعتبارا من صباح يوم الإثنين المقبل سيتم إتاحة صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو في ماكينات الـATM، والتي يتجاوز عددها 18 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية، كما يتم صرفها من مكاتب البريد أو البنوك أو منافذ الصرف التابعة للهيئة.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن كل المعاشات ستحول للبنوك صباح الاثنين، وسيُتاح لصاحب المعاش للصرف من خلال ماكينات الـ ATM أو بالبنوك الاثنين المقبل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمعاشات المحولة للبريد أو بمنافذ التأمينات الاجتماعية تم وضع خطة تبدأ من يوم الاثنين حيث يتم صرف المعاشات من 1000 جنيه لأقل يومي 1 و2 يونيو، وصرف المعاشات 2000 جنيه فأقل يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يونيو، وصرف المعاشات لأكثر من 2000 جنيه وحنى 3000 جنيه يومي الأحد والاثنين 7 و8 يونيو، وصرف المعاشات لأكثر من 3000 جنيه يومي الثلاثاء 9 يونيو.

وأوضح أنه من خلال الشهور السابقة وجدوا أنه لا يوجد إقبال لصرف المعاشات يوم السبت فتم إلغاؤه من جدول الصرف ولن يتم الصرف يوم السبت من منافذ البريد أو منافذ التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن التقسيم هدفه التباعد الاجتماعي وعدم وجود زحام على منافذ الصرف بسبب فيروس كورونا.