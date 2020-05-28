التنمية المحلية تراجع التراخيص الصادرة سابقا للتأكد من سلامتها

ذكرت وزارة التنمية المحلية، أنّ الأشهر الـ6 التي سيتوقف فيها إصدار رخص البناء، ستشهد تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسية الاستشارية والجامعات، لمراجعة التراخيص التي جرى إصدارها، والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراجات في المباني.

وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على أنّه سيتم راجعة المخالفات التي جرى رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات، وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في أعمال الإزالات الفورية للمباني المخالفة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الإدارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.