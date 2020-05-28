استمرار رصف الشوارع في المنوفية

أكد المهندس علي عبدالدايم مدير عام الطرق بمحافظة المنوفية، أن عمليات رصف الشوارع في مدن وقرى محافظة المنوفية مستمرة، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشئ إلى أصله مرة أخرى، خاصة أعمال الصرف الصحي وشبكات المياه والغاز الطبيعي .

وأضاف "عبدالدايم" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن عمليات الصرف التي تتم مطابقة للمواصفات، مشددا على أن عمليات الرصف تتم على مستوى جميع المدن، موضحا أن بعض المدن مدرجة في خطط الرصف وبعض المدن تخضع لعمليات إعادة الشئ لأصله .

وتابع أنه لأول مرة يتم رصف شوارع في محافظة المنوفية بمدينة تلا ببلاط الانترلوك كبديل للرصف المتعارف عليه بقيمة 5 مليون جنيه كجزء من منحة الاتحاد الأوروبي للمدينة.