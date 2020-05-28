محافظ المنوفية يوجه بزيادة أسرة المستشفيات كإجراء احترازي لمواجهة كورونا

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات والموقف الحالي لفيروس كورونا، بحضور محمد موسي نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، ومدير مستشفى الحميات بشبين الكوم .

في بداية الاجتماع شدد محافظ المنوفية على ضرورة زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المركزية كإجراء احترازي وضمان سرعة التعامل الفوري مع الحالات وإعداد بيان بنسب الإشغال الخاصة بالمرضى والعناية المركزة بمستشفيات الحميات والصدر والعام والمركزي، كما أصدر توجيهاً للمستشفيات العامة والمركزية والتي حددتها وزارة الصحة بوضع خطة وقائية وارشادية وتحديد المسارات واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الاختلاط والحد من انتشار الفيروس .

واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس، وخلال الاجتماع وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة مخاطبة وزارة الصحة لتوفير جهاز أشعة مقطعية بحميات شبين الكوم نظراَ لشدة الاحتياج إليه وضمان تقديم الخدمة بشكل جيد لمصابي كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.