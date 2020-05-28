جراف.. توقعات بـ"تعافي القطاع الفندقي" في 2021

أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وجود توقعات بارتفاع معدل الإشغال في الفنادق خلال 2021، إذ توقعت شركة كوليرز انترناشونال أن يصل معدل إشغال الفنادق بالقاهرة لـ65% خلال العام المقبل.

وذكر المركز في تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، نشره على صفحته بفيس بوك، قبل قليل، أنّ استمرار الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوي "كوفيد -19" أدي لتوقف شبه كامل لقطاع السياحة والصفر.

وأوضحت الشركة أنّ عام 2021 سيكون عام التعافي للقطاع الفندقي، وخلال عام 2022 ستعود معدلات الإشغال لما كانت عليه قبل الأزمة.

وتوقعت أن يكون معدل الإشغال في مدينة دبي الإماراتية 68% خلال عام 2021، وفنادق القاهرة 65%، والعاصمة السعودية الرياض 56%.

ولفت المركز إلى إعداد التنبؤات بناءً على جمع بيانات، وتقسيط أنشطة السوق لعدة قطاعات للحصول على توقعات أقرب للواقع من قبل الشركة، مضيفا: "نظرا لغياب اليقين بشأن معدلات التعافي من (كوفيد -19)؛ فأي تغيير قد يؤثر على ذلك".