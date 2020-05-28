الحكومة تطبّق 9 إجراءات احترازية بداية من السبت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، إنّ فترة حظر تجوال المواطنين بدءا من السبت المقبل ستكون من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحًا، لمدة 15 يومًا، موضحا عددا من الاجراءات الاحترازية التي ستتبعها الدولة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك فيما يلي:

الإجراءات الاحترازية المتبعة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

ـ عودة حركة القطارات والمترو ووسائل النقل الجماعي، حتى الثامنة مساء.

ـ فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين من السبت 30 مايو اعتبارا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا.

ـ فتح المحلات بدءا من يوم السبت 30 مايو حتى الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين.

ـ العودة التدريجية للأنشطة الرياضية والنوادي اعتبارا من منتصف يونيو.

ـ فتح المطاعم اعتبارا من النصف الثاني من يونيو بإجراءات احترازية.

ـ عقد امتحانات طلاب السنوات الأخيرة في الجامعات 1 يوليو.

ـ عقد امتحان الثانوية العامة 21 يونيو.

ـ ارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

ـ دراسة عودة الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف يونيو.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اجتمعت لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.