لحظة بلحظة.. أكبر تغطية على "بوابة الوطن" لاستعدادات التعايش مع كورونا

تستعد مصر لمرحلة التعايش مع كورونا، كسائر الدول، تبدأ تدريجيا بمجرد انتهاء إجازة عيد الفطر الجمعة المقبل، وتقدم "بوابة الوطن"، أكبر تغطية مفتوحة ولحظية عن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها، والتعايش مع كورونا. وكل ما يبحث عنه القارئ من معلومات رسمية وآراء ونصائح خبراء الصحة والاقتصاد والاجتماع وأصحاب الأعمال والشركات.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي سبق عيد الفطر، أنه اعتباراً من منتصف يونيو سيتم البدء فى إجراءات عودة الحياة إلى طبيعتها فى عدد من القطاعات، مثل الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب مع إجراءات احترازية.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بهذا الأمر تباعاً، مثلما بدأنا مع السياحة الداخلية، واعتباراً من النصف الثانى من شهر يونيو ستتم دراسة العودة التدريجية لبعض الشعائر الدينية فى دور العبادة، مشدداً على أن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا تأتى بعد تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن الفيروس مستمر وسيوجد لفترة، وعودة الحياة الطبيعية ستتم عبر إجراءات احترازية صارمة، بشكل يضمن صحة وسلامة المواطنين، والحد من فرص انتشار الفيروس.

وأكد أنه تم التوافق في اللجنة على أن العالم أجمع سيشهد بدء عودة الحياة لطبيعتها اعتباراً من 30 مايو، وسنتخذ إجراءات للتعايش مع الفيروس، وسنعلن قرارات تتضمن عقوبات حال عدم الالتزام بهذه الإجراءات. تابعوا تغطية "الوطن" لاستعدادات التعايش مع كورونا من هــــــــنا

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