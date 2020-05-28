محافظ القليوبية: لا تراجع عن إعادة المظهر الحضاري للعاصمة بنها

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء على كل مظاهر العشوائية بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بالعاصمة بنها، وذلك استجابة لمواطني المحافظة والذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة للحركة المرورية .

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها المحافظ لليوم الرابع على التوالي لتلك المنطقة بهدف تطهيرها وتجميلها وتسيير الحركة المرورية وشارك بالحملة كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس مدينة بنها، ومدير شرطة المرافق والإشغالات بمجلس مدينة بنها.

بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، عزية السوق وحرم الرياح التوفيقي حيث تم ازالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.

كما شهدت الحملة أيضا، إزالة العديد من الإشغالات، وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية، كما جرى إزالة المواقف العشوائية، بميدان نفق سعد زغلول، ونفق المنشية، ومجمع المحاكم، والتي كانت تتسبب في التكدسات، وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين.