"التنمية المحلية": منع دخول أي موظف لا يرتدي كمامة بدءا من الأحد

أعلنت وزارة التنمية المحلية، منع دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات إلا بالكمامة، بدءًا من الأحد المقبل.

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّه سيتمّ بشكل دوري تعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصي بها من وزارة الصحة.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الوطن"، أنَّه سيتمّ تعقيم مكتب خدمة المواطنين وجميع وسائل نقل العاملين، إضافة إلى تم توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة.