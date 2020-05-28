التنمية المحلية تنسق مع المالية لتوفير احتياجات إزالة المباني المخالفة

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن أنّ هناك تنسيقا مع وزارة المالية في المرحلة المقبلة، لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الإزالة وتوزيعها على الوحدات المحلية لتمكينها من سرعة تنفيذ الإزالات في المهد لأي مخالفات يتم رصدها.

وقال وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، إنّه سيتم توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض، والتنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والري والأوقاف والسكة الحديد، للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة لمنع أي مخالفات.