الأشد والأعلى بمعدل الإصابات.. سيناريوهات الذروة الجديدة لكورونا بمصر

تحذيرات جديدة من مرحلة تفاقم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) مقبلة تشهدها البلاد، حيث أكّد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنَّ ذروة جائحة كورونا في مصر بعد أسبوعين، وذلك بعد فترة وجيزة من تسجيل مصر للنسبة الأعلى بالإصابات أمس.

تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا أمس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، أنَّه تمّ تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصدّ والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن وفاة 19 حالة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في مصر إلى 19 الفًا و666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تمّ شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

مرحلة الذروة تتفق مع توقعات "التعليم العالي".. والوزارة ترجح الوصول إلى 40 ألف حالة

تتفق تلك التحذيرات، مع البيانات التي أعلن عنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في احتفالية افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بالإسكندرية، في 21 مايو الجاري، حيث قال إنَّ إدارة الأزمة تتوقع أنَّ يتمّ الوصول يومي 27 مايو و28 مايو لـ20 ألف إصابة بفيروس كورونا، على أن يكون العدد الأقصى للحالات بالبلاد هو 40 ألف حالة، حيث إن متوسط عدد الحالات في مصر 1.4، فيما تستهدف البلاد الوصول إلى واحد صحيح وأقل، وعندها تعتبر مرحلة الانحسار وأنّه لا توجد حالات جديدة.

كما رجّح الوصول لـ"صفر" إصابات بكورونا في مصر بعد منتصف يوليو المقبل، منوها إلى أنَّه يجرى تحليل حركة السكان من خلال الأقمار الصناعية وقياس نسبة الانبعاثات لمعرفة الكثافات وتوزيع السكان على مستوى الجمهورية، والتزامهم بقرارات الحظر، لرصد تحركات المواطنين؛ ليكون هناك إجراءات تحول دون هذه التجمعات.

أستاذ مناعة: الذروة في منتصف يونيو هي الأشد بسبب زيادة المخالطة

وهذه الترجيحات هي نفسها التي أكّدها الدكتور أشرف عقبة رئيس وحدة المناعة والحساسية بطب عين شمس، مفسرًا أنَّ فترة الذروة المتوقع الوصول لها بعد أسبوعين، أن تكون بالتزامن مع العودة التدريجية للعمل بالبلاد، نتيجة المخالطة، وهو ما يتطلب وعيًا كبيرًا والتزامًا ضخمًا بين المواطنين بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية ضد الفيروس.

وأضاف "عقبة"، لـ"الوطن"، أنَّه خلال عرض وزير التعليم العالي، أوضح أنَّه تمّ الاستعانة بالأقمار الصناعية لتحديد مناطق الازدحام وحركة السكان، ونتائج "ناو كاستينج" لتسجيل الحالات اليومية التي تصل نستبها إلى 5.5%، بينما "فور كاستينج" المعنية بالإحصائيات والمعادلات للقادرين على نقل العدوى والإصابات والمخالطين والوفاة، وهو ما كشف فترات الذورة والموعد المقبل المتوقع لها.

ورجّح أنَّ تكون الفترة المقبلة هي الأشد ذورة ممكن أن تشهدها البلاد، وعن غيرها من الفترات السابقة، في ظل ارتفاع حالات الإصابة مؤخرًا، لذلك من الممكن أن تكسر الحالات حاجز الألف في اليوم الواحد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والعزل المنزلي فور ظهور أي أعراض.

أستاذ طب وقائي: توقعات بتجاوز الألف إصابة يوميًا.. والذروة بسبب عدم التزام المواطنين

وشاركته في التوقع نفسه، الدكتورة أماني محمود أستاذ الطب الوقائي بعين شمس، مبينة أنَّ السيناريو الأقرب لمرحلة الذروة المقبلة هو كسر الإصابات لحاجز الألف يوميًا، على ألا يقل عن 700 حالة في اليوم، ما يعني إمكانية تسجيل نحو 15 ألف حالة في النصف الثاني من يونيو المقبل.

وتابعت أنَّ ذلك يأتي وفقًا لتقديرات وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أنَّ الذروة ستكون في منتصف يونيو، حيث من الممكن تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة في الفترة المقبلة، نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات المفروضة للوقاية من المرض، وهو ما يصعب من إمكانية متابعة الطب الوقائي للمخالطين للمصابين، والمخالطين للمخالطين، حيث كان يتابع في منتصف الشهر الجاري أكثر من 900 ألف مخالط.

وطالبت بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية عند العودة التدريجية للعمل بارتداء الكمامات والتعقيم المستمر والحفاظ على غسل الوجه واليدين، مع سرعة تنفيذ العقوبات على غير الملتزمين.