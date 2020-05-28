الصحة: مش كل مواطن يتعمله مسحة كورونا.. مش بمزاجه

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنّ الوزارة تعاني من ظاهرة تكدس المواطنين في المستشفيات، من الراغبين في إجراء مسحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما يتسبب في مشكلة كبيرة.

وأضاف غنيمة، لـ"الوطن": "مش كل مواطن هيتعمله المسحة، الموضوع مش بمزاج المواطنين"، لافتا إلى أنّ من يستحق إجراء المسحات لهم وفقا لبروتوكولات عالمية، هو من تثبت أشعة الصدر وجود مشكلات في الرئة، أو تحليل الدم يثبت الشك في إصابة.

وتابع أنّ الموضوع ليس متوقفا على المسحات: "مش معنى إنك كمواطن عملت مسحة، فكده انت معندكش الفيروس، الناس لازم تفهم ده".

وأكد غنيمة، أنّ فرق الدعم النفسي بمستشفيات العزل تعمل بشكل مكثف بتقديم سبل الدعم للأطقم الطبية بكل فئاتها، لافتا إلى أنّ مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات يتواصلون بشكل مباشر مع الأطقم الطبية من المصابين لتقديم سبل الدعم لهم.