توريد 121 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، في تصريحات له اليوم، إنه تم توريد 121 ألف و71 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وأضاف أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين، لتلافي أية معوقات تعيق عملية التوريد.