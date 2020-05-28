الأطباء: رئيس الوزراء تعهد بحل مشكلاتنا.. وننتظر التنفيذ

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إنّ لقاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، كان جيدا.

وأضاف الزيات، لـ"الوطن"، أنّ رئيس الوزراء استمع لمطالب النقابة والمقترحات الخاصة بحماية الأطباء في مستشفيات العزل، بعد تزايد أعداد المصابين والوفيات بين الأطباء، ووعد بحلها.

وأشار إلى أنّ النقيب عرض أيضا أزمة أطباء التكليف، ووعد رئيس الوزراء ببحث التظلمات وحل الأزمة، مؤكدا أنّ رئيس الوزراء أكد أنّه سيكون على تواصل دائم مع النقابة لمناقشة مستجدات الأمر، كما أنّ النقابة رحبت بكل ما تم في اللقاء، وبانتظار تنفيذ ما جاء به من وعود.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في وقت سابق اليوم أنّ الدولة تقدر جهود الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا تقديم الدعم والمساندة لأفراد الأطقم الطبية لأداء دورهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف، خلال لقائه اليوم مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء: تكاتفنا معا هو السبيل لتخطي المحنة التي يمر بها العالم، ومصر دوما قيادة وحكومة وشعبا تتكاتف في وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبناءه.