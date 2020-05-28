السويس تسجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عن ظهور 18 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر، موضحة أن الحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف بيان مديرية الصحة، أنه جار استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين لتلك الحالات.

وتابع البيان، أن إجمالي عدد الحالات الإيجابي بلغ 198 حالة بمحافظة السويس منذ بداية الأزمة حتى اليوم وعدد الوفيات 7 حالات.

وأكدت مديرية الصحة، أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره، حيث أنه من يوم السبت المقبل سيتم منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية والبنوك وغيرها من الأماكن العامة دون ارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار العدوى.