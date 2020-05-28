مائل للبرودة وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ طقس غدا الجمعة، لطيف نهارًا على الوجه البحري والقاهرة مائل للبرودة ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ يكون الطقس على السواحل الشمالية، لطيف خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، ويبقى الطقس معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من محافظات مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 25 20

مطروح 23 17

سوهاج 34 20

قنا 36 21

الأقصر 36 23

أسوان 37 25