الأرصاد تكشف طقس اليوم: أمطار خفيفة ومتفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الخميس، موضحة أنّ الأحوال الجوية تشهد طقسًا معتدلًا على القاهرة والوجه البحري.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنّ السواحل الشمالية تشهد أيضًا طقسًا معتدلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، إلى جانب ظهور شبورة خفيفة في الصباح.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّه يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنّ نشاط الرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة، أوضحت الهيئة، أنّها تسجل على القاهرة 30 درجة والإسكندرية 25، ومطروح 23، وسوهاج 35، وقنا 38، وأسوان 39 درجة مئوية.