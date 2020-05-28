محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات "العربي للتنمية" لاستقبال مرضى كورونا

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بقرية أبو رقبة للوقوف على آخر الاستعدات والتجهيزات النهائية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بسعة 100 سرير.

كان في استقباله المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والدكتور ممدوح العربى عضو المجلس التنفيذي لمجموعة العربي.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور سعيد البربرى مدير مستشفى العربي بأبو رقبة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

يأتي هذا في إطار حرص مجموعة العربي على المساهمة الفعالة في المشاركة المجتمعية ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقدم محافظ المنوفية الشكر لمجموعة العربي على مساهمتها الفعالة في خدمة الوطن والمواطن قائلاً "أنا سعيد بإدارة محافظة فيها ناس زيكم"، مشيداَ بدورها الرائد والمتميز داخل المحافظة وتنوع أنشطتها لتشمل كل الفئات من أجل تحقيق حياة كريمة للجميع وتأكيد المشاركة المجتمعية في ظل هذه الظروف الراهنة.

وتفقد محافظ المنوفية الغرف ودورات المياة، معربا عن سعادته بمستوى حجم التجهيزات التي تمت.

وأوضح مدير مستشفى العربي بأبو رقبة، أنه يجرى استكمال التجهيزات وسيتم استقبال الحالات يوم السبت المقبل، من أهالي مركز أشمون وخاصة قاطني قرية أبو رقبة، مضيفاً بأنه سيتم تزويد المؤسسة بجهاز أشعة ذات مواصفات عالية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وسيتم اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا.

فيما قال محافظ المنوفية إن مستشفيات العربي تعد نموذج متكامل يحتذى به في جودة الخدمات والمستوى الطبي، مناشداً الجميع بأهمية المشاركة المجتمعية وتضافر كل الجهود من أجل الارتقاء بالمجتمع وتحسين الخدمات المقدمة.

ووزع محافظ المنوفية 500 كرتونة مواد غذائية وكمامات طبية على أسر العزل والمصابين والمخالطين وكذا الأسر الأولى بالرعاية بقرية أبو رقبة، في إطار خطة محافظة المنوفية لدعم تلك الأسر، وتقديم جمي أوجه الرعاية اللازمة لهم والوقوف بجانبهم خاصة في الأزمات .

كما وجه محافظ المنوفية، رئيس مركز ومدينة أشمون بسرعة إعداد تصور لتطوير أعمال تغطية مصرف أبو رقبة بالتنسيق مع مجموعة العربي حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي وتحقيق الصالح العام.