الصحة تخصص 28 مستشفى عزل بالقاهرة.. تعرف عليها

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أسماء مستشفيات العزل بمحافظة القاهرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء مستشفيات العزل بمحافظة القاهرة

ـ مستشفى جراحات اليوم الواحد البساتين.

ـ مستشفى جراحات اليوم الواحد مدينة نصر.

ـ مستشفى جراحات اليوم الواحد الزاوية الحمراء.

ـ مستشفى جراحات اليوم الواحد المرج.

ـ مستشفى المقطم.

ـ مستشفى شبرا.

ـ مستشفى النصر بحلوان.

ـ مستشفى منشية البكري العام.

ـ مستشفى المنيرة العام.

ـ مستشفى حلوان العام.

ـ مستشفى القاهرة الجديدة المركزي.

ـ مستشفى الساحل.

ـ مستشفى المطرية.

ـ مستشفى أحمد ماهر.

ـ مستشفى الجمهورية.

ـ مستشفى القبطي.

ـ مستشفى مبرة المعادي.

ـ مستشفى الإصلاح الإسلامي.

ـ مستشفى مبرة مصر القديمة.

ـ مستشفى شبرا العام.

ـ مستشفى الخازندار العام.

ـ مستشفى دار السلام العام.

ـ مستشفى روض الفرج العام.

ـ مستشفى عين شمس العام.

ـ مستشفى الشروق المركزي.

ـ مستشفى التبين المركزي.

ـ مستشفى صيدناوي.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنّ الوزارة بدأت تجهيز 320 مستشفى، دخل الخدمة 76% الأسبوع الماضي، والباقي يدخل الخدمة بالكامل خلال يوم أو يومين لاستقبال الحالات المشتبه بها، وإجراء الفحوصات اللازمة وعلاج المرضى، حتى حالات المرضى المتوسطة.

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