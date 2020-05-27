غرقوا أمام والدهم وفشل في انتشالهم.. تفاصيل مصرع 3 أشقاء بنيل بني سويف

لم يمهل القدر الأب المكلوم أن يُنقذ أبنائه الثلاثة الذين لقوا مصرعهم مساء اليوم غرقًا في مياه النيل أمام قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر ببني سويف، والذي قُدر له أن يشاهدهم يغرقون أمامه، وتفشل جميع محاولاته لإنقاذهم.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بحالات غرق في مياه نهر النيل أمام قرية الشناوية، ومن ثم وجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثث.

وذكر مصدر أن الأب وأبنائه الثلاثة يقيمون في القاهرة، وحضروا لقضاء إجازة عيد الفطر وزيارة الموتى في المقابر في الجانب الشرقي من النيل، إلا أنهم فوجئوا بتوقف المعدية النيلية، فحاولوا التنزه على شاطىء النيل، ونزل الأبناء الثلاثة للاستحمام، الآن أنهم لم يستطيعوا مقاومة جرف التيار لهم، وتوفوا خلال دقائق معدودة، قبل أن يتم إخطار الشرطة وقوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من استخراج الجثث الثلاث وايداعها مشرحة مستشفى ناصر العام.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثث 3 أشقاء، وهم مصطفى محمد عيد، 18 عامًا، وشقيقيه "عبد الرحمن" 11 عامًا، و"عيد"، 7 سنوات.

وانتقل إلى مكان الحادث كل من اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن لمنطقة الشمال، ومحمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، والمقدم سعيد خلاف نائب مأمور مركز شرطة ناصر.